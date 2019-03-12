Сборная Украины сыграла вничью с Россией на Чемпионате мира по шахматам

Женская сборная Украины сыграла вничью с Россией в 7-м туре командного Чемпионата мира в Астане. И потеряла возможность победить на турнире.

В принципиальном матче Мария Музычук победила экс-украинку Екатерину Лагно. Но проиграла Анна Музычук в партии с Александрой Костенюк. Еще на двух досках Анна Ушенина и Инна Гапоненко сыграли вничью.

Читайте также: Харьковчанин Тихон Черняев – 9-летний шахматный рекордсмен

Теперь украинки имеют 10 командных очков и делят 3-4 места с Грузией. Практически обеспечила себе чемпионство команда Китая – 14 очков. У России – 11.

В среду, 13 марта, подопечные Михаила Бродского встретятся со сборной Индии.