Сборная Украины сыграла вничью с Россией на Чемпионате мира по шахматам
Женская сборная Украины сыграла вничью с Россией в 7-м туре командного Чемпионата мира в Астане. И потеряла возможность победить на турнире.
В принципиальном матче Мария Музычук победила экс-украинку Екатерину Лагно. Но проиграла Анна Музычук в партии с Александрой Костенюк. Еще на двух досках Анна Ушенина и Инна Гапоненко сыграли вничью.
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Теперь украинки имеют 10 командных очков и делят 3-4 места с Грузией. Практически обеспечила себе чемпионство команда Китая – 14 очков. У России – 11.
В среду, 13 марта, подопечные Михаила Бродского встретятся со сборной Индии.
Источник: 24 Канал
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