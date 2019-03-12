Сборная Украины сыграла вничью с Россией на Чемпионате мира по шахматам

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Мария Музычук
Мария Музычук / wteams.astana2019.fide.com

Женская сборная Украины сыграла вничью с Россией в 7-м туре командного Чемпионата мира в Астане. И потеряла возможность победить на турнире.

В принципиальном матче Мария Музычук победила экс-украинку Екатерину Лагно. Но проиграла Анна Музычук в партии с Александрой Костенюк. Еще на двух досках Анна Ушенина и Инна Гапоненко сыграли вничью.

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Теперь украинки имеют 10 командных очков и делят 3-4 места с Грузией. Практически обеспечила себе чемпионство команда Китая – 14 очков. У России – 11.

В среду, 13 марта, подопечные Михаила Бродского встретятся со сборной Индии.

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Теги: Спорт Новости Спорта Шахматы
Источник: 24 Канал
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