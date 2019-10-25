Сборная Украины сыграла вничью со Словенией в отборе на ЧМ-2020 по футзалу

Вторым соперником сборной Украины по футзалу в отборе на Чемпионат мира 2020 года стала сборная Словении. Матч закончился вничью.

В матче первыми отличились представители балканской страны. Незадолго до перерыва гол в ворота сборной Украины оформил Кристьян Чуец.

В начале второго тайма Петр Шотурма выровнял положение, а затем Николай Микитюк с пенальти вывел "сине-желтых" вперед.

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Но вскоре словенцы усилиями Рока Мордея снова сделали счет равным – 2:2. Этот результат стал окончательным.

Словения – Украина 2:2

Гол: Чуец, 17, Мордей, 34 – Шотурма, 22, Микитюк, 30 (пен.)

В другом матче нашего квартета Северная Македония Косово проиграла 5:7. Именно с македонцами играть "сине-желтым" следующий поединок, который запланирован на воскресенье, 27 октября. Перед тем наша сборная разгромила Косово 7:1.

К элит-раунд пробьются первые и вторые команды каждой из восьми групп основного раунда отбора. На следующей стадии 16 сборных 7 ноября текущего года разделят на четыре квартета, победители которых напрямую попадут на чемпионат мира. Поединки элит-раунда состоятся 28 января – 2 февраля 2020 года. Команды, которые займут в группах вторые места, выйдут в плей-офф, в котором будут разыграны еще две путевки на Мундиаль. Стыковые матчи запланированы на 9-е и 12-е апреля 2020 года. Таким образом, шесть команд европейского отбора присоединятся к Литве, которая будет принимать мировой форум 12 сентября – 4 октября 2020 года.