Сборная Украины U-17 проиграла греками и поборется с Испанией за выход в финальную часть Евро

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Главный тренер сборной Украины U-17 Владимир Эзерский
Главный тренер сборной Украины U-17 Владимир Эзерский

Во втором матче элит-раунда Евро-2019 юношеская сборная Украины U-17 проиграла сверстникам из Греции.

Украина – Греция 0:1
Голы: Дзолис, 57

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Уже к седьмой минуте "сине-желтые" трижды пробили по воротам. Первый тайм по соотношению ударов был полностью за украинцами (8:2). Но на 42-й минуте наша команда Владимира Эерского осталась в меньшинстве – прямую красную карточку получил Бражко.

В перерыве наставник сборной Украины, с учетом сложившихся обстоятельств, попытался перестроить игру команды. Однако на 57-й минуте греки вышли вперед.

Имея на одного игрока больше, соперник "сине-желтых" стал чаще угрожать воротам Нещерета. В такой ситуации украинцам было трудно что-то изменить, поэтому греки одержали минимальную победу.

Судьба путевки в финальную часть чемпионата Европы для команды Владимира Эзерского решится в последнем туре в поединке с испанцами.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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