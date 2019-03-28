Сборная Украины U-17 проиграла греками и поборется с Испанией за выход в финальную часть Евро

Во втором матче элит-раунда Евро-2019 юношеская сборная Украины U-17 проиграла сверстникам из Греции.

Украина – Греция 0:1

Голы: Дзолис, 57

Это важно: ФФУ дала официальный ответ на жалобы Португалии и Люксембурга в УЕФА относительно Мораеса

Уже к седьмой минуте "сине-желтые" трижды пробили по воротам. Первый тайм по соотношению ударов был полностью за украинцами (8:2). Но на 42-й минуте наша команда Владимира Эерского осталась в меньшинстве – прямую красную карточку получил Бражко.

В перерыве наставник сборной Украины, с учетом сложившихся обстоятельств, попытался перестроить игру команды. Однако на 57-й минуте греки вышли вперед.

Имея на одного игрока больше, соперник "сине-желтых" стал чаще угрожать воротам Нещерета. В такой ситуации украинцам было трудно что-то изменить, поэтому греки одержали минимальную победу.

Судьба путевки в финальную часть чемпионата Европы для команды Владимира Эзерского решится в последнем туре в поединке с испанцами.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram