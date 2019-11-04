Сборная Украины U-19 попала в первую корзину перед жеребьевкой квалификации Евро-2021

3 декабря текущего года состоится церемония жеребьевки квалификационного раунда Евро-2021 среди юношей до 19 лет.

В этих соревнованиях будет выступать юношеская сборная Украины (ныне U-18, игроки 2002 года рождения), которую возглавляет Владимир Езерский.

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Согласно коэффициенту УЕФА из 52-х сборных были сформированы четыре корзины посева. Сборная Украины попала в корзину А, где оказались 13 команд с наивысшим рейтингом.

Полный состав корзин выглядит следующим образом:

Корзина A: Франция, Англия, Италия, Нидерланды, Чехия, Испания, Германия, Украина, Ирландия, Норвегия, Турция, Австрия, Хорватия.

Корзина B: Греция, Бельгия, Швеция, Сербия, Польша, Словакия, Шотландия, Израиль, Болгария, Венгрия, Дания, Словения, Грузия.

Корзина C: Россия, Финляндия, Швейцария, Босния и Герцеговина, Кипр, Уэльс, Латвия, Исландия, Азербайджан, Северная Македония, Северная Ирландия, Беларусь, Армения.

Корзина D: Черногория, Косово, Мальта, Албания, Казахстан, Андорра, Люксембург, Молдова, Эстония, Фарерские острова, Литва, Гибралтар, Сан-Марино.

Сборная Украины однозначно не сыграет в одной группе с Россией, поскольку их при жеребьевке разведут.

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Путевку в финальную часть Евро-2021 уже получила Румыния (принимающая страна чемпионата), а Португалия как сборная с лучшим рейтингом в данной возрастной категории автоматически квалифицировалась в элит-раунд.

В результате жеребьевки будут сформированы 13 групп по четыре команды. В элит-раунд Евро выйдут первые две команды каждой группы и лучшая сборная из тех, кто занял третьи места.