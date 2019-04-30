Сборная Украины U-19 в большинстве победила Турцию

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2001 года рождения) провела товарищеский поединок против сверстников из Турции.

Украина – Турция 1:0

Голы: Мельнийчук, 85

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Игра началась очень живо. И украинцы, и турки дали друг другу понять, что будут в этом поединке играть на победу. Хозяева пытались любой ценой завладеть инициативой, но гости удачно перекрывали все зоны у своих ворот, поэтому главная угроза от украинцев в ​​первом тайме возникала после стандартов.

Впервые хозяева нанесли точный удар по воротам на 12-й минуте после углового, когда из-за пределов штрафной мощно пробил "горняк" Богдан Духота. На последней минуте первого тайма ворота пришлось спасать уже голкиперу украинцев Валентину Гороху, который потянул почти "мертвый" мяч с верхнего угла.

Во втором тайме темп игры немного спал, в его начале украинцы имели возможность открыть счет со штрафного, но Гуров свой шанс не использовал. В конце встречи хозяева усилили давление и добились своего после удаления в составе соперников. Точный удар на 85-й минуте нанес Вадим Мельнийчук, который удачно вышел на замену во втором тайме.

Свой следующий спарринг со сборной Турции украинцы проведут 2 мая.

Юношеская сборная Украины готовится к квалификационным матчам чемпионата Европы-2020 (U-19), которые пройдут 13-го, 16-го и 19 ноября текущего года. Соперниками "сине-желтых" в борьбе за путевки в элит-раунд соревнований будут сборные Швеции, Словении и Эстонии.

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