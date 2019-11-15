Сборная Украины U-21 отыграла два гола, но все же уступила Дании в отборе на Евро-2021

Молодежная сборная Украины (U-21) в пятницу, 15 ноября, на "Арене-Львов" уступила сверстникам из Дании в матче отбора на Евро-2021 – 2:3.

Украина U-21 – Дания U-21 2:3

Голы: Русин, 63, Цитаишвили, 73 – Андреас Ольсен, 5, 24, Билык, 59 (авт)

Нереализованный пенальти: Шапаренко, 73 (Украина)

Удаление: Соренсен, 72 (Норвегия)

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Уже в дебюте поединка грубейшую ошибку допустил защитник "Шахтера" Бондар, и атакующий полузащитник итальянской "Болоньи" Ольсен здорово обыграл нашего голкипера Билыка в ближнем бою – 0:1.

Не прошло и 20 минут, и 7 номер датчан точным дальним ударом удвоил преимущество гостей, которые до перерыва имели еще несколько отличных шансов довести счет до разгромного.

Уже во втором тайме, на 59 минуте, Дания довела дело до разгрома – Ольсен на правом углу штрафной качнул Стецкова и точно пробил в дальний угол.

Когда казалось, что все потеряно, украинцы включили скорость и отыграли один мяч. На 63-й минуте Вантух слева ворвался в штрафную датчан и прострелил во вратарскую на Русина – форварду "Зари" оставалось лишь отправить мяч в пустые ворота.

Дания начала откровенно сушить игру, за что поплатилась на 72-й минуте, когда сработала замена Ротаня. Во время одной из атак Цитаишвили упал перед чужими воротами, арбитр показал красную карточку центрбеку гостей и указал на "отметку" – правда, повтор показал, что Гео "нарисовал"фол. Он же стал и спасителем эпизода, так как удар Шапаренко с пенальти парировал Кристенсен – Цитаишвили же сыграл на добивании – 2:3.

У украинцев осталось три очка после четырех сыгранных матчей. Теперь шансов на выход на Евро-2021 осталось мало.

Украина U-21 – Дания U-21 видеообзор матча