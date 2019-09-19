Сборная Украины удержала позицию в обновленном рейтинге ФИФА
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обновила мировой рейтинг национальных сборных.
В сентябрьском рейтинге 2019 года, после матча в рамках квалификации Евро-2020 с Литвой (3:0) и спарринге с Нигерией (2:2), сборная Украины, как и в предыдущем реестре, находится на 25-м месте (1516 баллов) .
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Удерживает лидерство в рейтинге ФИФА сборная Бельгии. А вот на второе место поднялась Франция, опередила Бразилию.
Что касается соперников Украины по отборочной группе, то Португалия располагается на 5-м месте, Сербия занимает 35-ю строчку. А вот сборные Люксембурга и Литвы расположились на 93-м и 131-м месте соответственно.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 19 сентября 2019 года:
1. Бельгия – 1752;
2. Франция – 1725;
3. Бразилия – 1719;
4. Англия – 1662;
5. Португалия – 1643;
6. Уругвай – 1639;
7. Испания – 1631;
8. Хорватия – 1625;
9. Колумбия – 1622;
10. Аргентина – 1614;
...
25. Украина – 1516.
Отметим, что Украина возглавляет отборочную группу на Евро-2020, имея в активе после пяти матчей 13 очков.
Следующие матчи команда Андрея Шевченко проведет против Литвы (11 октября) и Португалии (14 октября).