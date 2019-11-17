Сборная Украины установила уникальное достижение в отборе на Евро-2020

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2019 год войдет в список одного из лучших в истории украинской сборной. Команда сумела выйти на Евро-2020 с первого места. Находясь в группе с действующими чемпионами Европы и мощной сборной Сербии.

Но и это не все. Сборная Украины не проиграла ни одного матча в 2019 году. Команда сыграла 10 матчей. Восемь из них – официальные. Еще два – товарищеские, это были игры против Нигерии и Эстонии.

В целом украинцы завоевали семь побед и еще трижды сыграли вничью – в первом матче против Португалии на выезде (22 марта), дома против Нигерии (10 сентября) и в последнем матче против Сербии на выезде (17 ноября). В этих матчах украинцы забили 20 голов, пропустив лишь пять раз.

К слову: Украина на последней минуте вырвала ничью в матче отбора на Евро-2020 с Сербией: видео

До этого украинцам ни разу не удавалось сыграть в одном календарном году без поражений.

Как играли в предыдущие годы?

Хотя несколько раз команда проигрывала только одну игру за год. В некоторых случаях они были определяющими.

  • В 1999 году в ноябре (предпоследний матч) проиграли на выезде Словении. Это поражение оставило нас без Евро-2000.
     
  • В 2013 году единственное поражение – во втором матче квалификации ЧМ-2014 сборной Франции. Перед тем украинцы победили 2:0, но на выезде уступили 3:0.
     
  • В 2014 году украинцы с поражения стартовали в отборе на ЧЕ-2016, уступив Словакии дома.
     
  • В 2018 году украинцы тоже выступали достаточно успешно, но 16 ноября, уже выиграв группу Лиги наций, потерпели разгромное поражение на выезде от Словакии.
     
  • Еще дважды украинцы проигрывали в товарищеских матчах топ-сборным. В 2008 году был разгром в товарищеском матче от Нидерландов. В 2010 году – поражение от Бразилии тоже в товарищеской игре.
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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Новости Спорта Сборная Украины по футболу Футбол Евро-2020
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