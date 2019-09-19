Сборная Украины уступила Польше на Евро-2019 по волейболу, но сыграет в плей-офф

Мужская сборная Украины по волейболу потерпела поражение в последнем матче группового этапа чемпионата Европы. "Сине-желтые" уступили сборной Польши.

Польша – Украина 3:0 (25:17, 25:16, 25:15)

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В первом сете Польша, которая выиграла до встречи с украинцами все матчи, захватила инициативу. "Сине-желтые" старались не отпускать соперника, но после того, как счет стал 12:10, поляки ушли в отрыв и выиграли сет.

Старт второй партии остался за сборной Украины. Подопечные Угиса Крастиньша повели 2: 0, но поляки сразу восстановили паритет и вышли вперед. Второй сет Польша выиграла с разницей в 9 очков.

В третьем сете Польша довела матч до логического для себя завершения – 25:15 и украинцы разгромлены в трех сетах.

Таким образом, подопечные Угиса Крастиньша финишировали в группе D на третьей строчке. Опередили наших волейболистов поляки и голландцы.

Для сборной Украины матч против Польши не имел принципиального значения. Команда обеспечила себе выход в плей-офф после игры с Эстонией. В 1/8 финала Украина сыграет против Бельгии, которая финишировала второй в группе B.