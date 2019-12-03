Сборная Украины уверенно победила Хорватию перед чемпионатом мира-2020

66 Читати новину українською
Сборная Украины по футзалу / ffu.ua

Сборная Украины по футзалу 2 декабря в первом из двух запланированных контрольных матчей переиграла сборную Хорватии.

На второй минуте мяч забил Михаил Зварич, затем на 17-й Николай Белоцерковец удвоил преимущество. Третий мяч на 19-й минуте вогнал в сетку ворот Владимир Разуванов. Хорваты ответили на 37 минуте голом Ведрана Матошевича.

Читайте также: Сборная Украины получила соперников по элит-раунду чемпионата мира по футзалу

Впрочем, большего подопечные Косенко сопернику сделать не позволили, и матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Интересно, что сборная Украины в пятый раз обыграла команду Хорватии при одной ничьей в шести матчах с балканцами.

Повторная встреча "сине-желтых" и "клетчатых" состоится 3 декабря также в Черкассах.

В Украину идет непогода: где ждать сильный снег, гололед и шквалы ветра
сегодня
1185
Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Футзал Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
2 декабря 22:07 Де Лигт – Лучший молодой футболист, Алиссон – вратарь: результаты церемонии France Football
Юрій Семенюк 137
30 ноября 20:01 Сборная Украины узнала соперников по групповому этапу Евро-2020
Юрій Семенюк 739
2 декабря 21:55 "Футбольные звезды Украины 2019": Шевченко стал лучшим тренером Украины, Пятов – вратарем
112
2 декабря 20:20 Ломаченко и Усик вошли в топ-10 рейтинга Forbes
Вісент Луїс 37
2 декабря 17:23 Сборную Украины ожидает ад в плей-офф Евро-2020: называем потенциальных соперников
Михайло Гема 519
Новости
Больше новостей
Залиште відгук