Сборная Украины уверенно победила Хорватию перед чемпионатом мира-2020

Сборная Украины по футзалу 2 декабря в первом из двух запланированных контрольных матчей переиграла сборную Хорватии.

На второй минуте мяч забил Михаил Зварич, затем на 17-й Николай Белоцерковец удвоил преимущество. Третий мяч на 19-й минуте вогнал в сетку ворот Владимир Разуванов. Хорваты ответили на 37 минуте голом Ведрана Матошевича.

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Впрочем, большего подопечные Косенко сопернику сделать не позволили, и матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Интересно, что сборная Украины в пятый раз обыграла команду Хорватии при одной ничьей в шести матчах с балканцами.

Повторная встреча "сине-желтых" и "клетчатых" состоится 3 декабря также в Черкассах.