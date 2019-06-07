Сборная Украины узнала соперников на чемпионате мира 2019 по мини-футболу
Сборная Украины по мини-футболу узнала имена соперников, с которыми команде выпало играть на Чемпионате мира в 2019 году.
Согласно жребию, сборная Украины попала в группу C, где сыграет против Румынии, Ливана и Нигерии.
При том, что против Румынии украинцы сыграли на Кубке мэра Киева. Тогда матч закончился вничью 1:1.
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Чемпионат мира по мини-футболу пройдет с 1 по 11 октября 2019 года. Все матчи чемпионата мира пройдут в австралийском городе Перт. Всего в турнире сыграют 32 сборные.
Это будет третий чемпионат мира по мини-футболу в истории. Предыдущий в 2017 году выиграла сборная Чехии. В 2015 году победителями стала сборная США.
Источник: 24 канал
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