Сборная Украины в Днепре проведет открытую тренировку для болельщиков

Сборная Украины проведет открытую тренировку для болельщиков и журналистов. Тренировка состоится на поле стадиона "Днепр-Арена" в Днепре.

Открытая тренировка сборной Украины состоится в преддверии товарищеского матча против команды Нигерии (10 сентября).

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Начало открытого занятия – 9 сентября в 19:00. Проход для зрителей на трибуны стадиона будет открыт с 18:30.

Свой последний матч сборная Украины сыграла в Днепре еще 10 октября 2009 года. Тогда подопечные Алексея Михайличенко минимально победили сборную Англии.

Также сборная Украины 7-го сентября сыграет матч квалификации Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко в Вильнюсе встретятся с Литвой.