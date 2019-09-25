Сборная Украины в Лиге наций: даты матчей и вероятные соперники

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Сборная Украины в Лиге наций: даты матчей и вероятные соперники

В УЕФА решили несколько изменить проведение турнира Лиги наций, участие в котором принимает и сборная Украины. Там она сыграет против топ-сборных.

Для начала стоит напомнить, что теперь вместо трех сборных, в группах будет по четыре команды. Каждая из них сыграет три домашних и три выездных игры.

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Сборная Украины попала в дивизион A. Там нашими соперниками будут топ-сборные. Среди вероятных оппонентов Португалия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Нидерланды, Франция, Польша, Англия, Испания, Дания, Германия, Швейцария, Италия, Швеция и Исландия.

Календарь матчей:

1-й тур: 3-5 сентября 2020 года.
2-й тур: 6-8 сентября 2020 года.
3-й тур: 8-10 октября 2020 года.
4-й тур: 11-13 октября 2020 года.
5-й тур: 12-14 ноября 2020 года.
6-й тур: 15-17 ноября 2020 года.
Финал турнира: 2-6 июня 2021 года.

Жеребьевка Лиги наций-2020/2021 состоится в Амстердаме 3 марта 2020 года.

Победители групп в дивизионе А сыграют в финальной стадии соревнования (полуфиналы и финал). Страна, которая принимать этот турнир, будет избрана среди финалистов. Сборные, занявшие последние места в своих квартетах, перейдут в дивизион В.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Сборная Украины по футболу Лига наций
Источник: 24 канал
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