Сборная Украины в напряженном матче проиграла Нидерландам на Евро-2019 по волейболу

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Сборная Украины в напряженном матче проиграла Нидерландам на Евро-2019 по волейболу
Сборная Украины в напряженном матче проиграла Нидерландам на Евро-2019 по волейболу / fvu.in.ua

Мужская сборная Украины по волейболу 14-го сентября потерпела первое поражение на чемпионате Европы 2019. "Сине-желтые" уступили Нидерландам.

Украина – Нидерланды 0:3 (26:28, 27:29, 21:25)

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В первом сете сборные устроили качели в счете: каждый раз менялся лидер. Украинцы несколько раз были близки, чтобы выиграть партию, однако Нидерланды таки вырвали победу.

Второй сет прошел по сценарию первого. Украинцы в очередной раз были близки, чтобы выиграть партию, но упустили победу.

В последней партии голландцы не оставили украинцам шансов, дожав украинскую сборную.

Следующий матч "сине-желтые" проведут 16 сентября против Черногории. Также украинцы сыграют против Польши и Эстонии.

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Теги: Новости Спорта Спорт Волейбол
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