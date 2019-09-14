Сборная Украины в напряженном матче проиграла Нидерландам на Евро-2019 по волейболу
Мужская сборная Украины по волейболу 14-го сентября потерпела первое поражение на чемпионате Европы 2019. "Сине-желтые" уступили Нидерландам.
Украина – Нидерланды 0:3 (26:28, 27:29, 21:25)
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В первом сете сборные устроили качели в счете: каждый раз менялся лидер. Украинцы несколько раз были близки, чтобы выиграть партию, однако Нидерланды таки вырвали победу.
Второй сет прошел по сценарию первого. Украинцы в очередной раз были близки, чтобы выиграть партию, но упустили победу.
В последней партии голландцы не оставили украинцам шансов, дожав украинскую сборную.
Следующий матч "сине-желтые" проведут 16 сентября против Черногории. Также украинцы сыграют против Польши и Эстонии.
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