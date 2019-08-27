Сборная Украины в результативном матче обыграла Азербайджан на мемориале Банникова: видео

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Сборная Украины U-17
Сборная Украины U-17 / УАФ

Сборная Украины U-17 одержала вторую победу на мемориале Банникова. На этот раз подопечные Александра Петракова обыграли Азербайджан.

Украина (U-17) – Азербайджан (U-17) 4:2

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Уже на 6-й минуте Артура Микитишина вывели на ударную позицию, и он не промахнулся, а через три минуты Лебедев из "Днепра-1" удвоил счет.

Именно полузащитник отличился еще раз на 41-й минуте, и стал лучшим бомбардиром матча. Еще один гол на счету Дениса Теслюка. Только забив все свои голы, наши ребята позволили порадоваться и гостям с Кавказа.

Свой последний матч в группе сборная Украины проведет 29 августа против Израиля (начало – в 17:00). В этой встрече и решится, кто поспорит за главный приз с победителем группы В.

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Сборная Украины по футболу
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