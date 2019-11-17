Сборная Украины возвращается в Киев: когда и где можно встретить футболистов
Сборная Украины по футболу после ничьей в Сербии возвращается в Украину. Футболистов можно будет встретить в аэропорту.
Сборная Украины, которая не проиграла ни одного матча в отборе на Евро-2020, и вообще в 2019 году (семь побед и три ничьи), прибудет в аэропорт "Борисполь" в воскресенье, 17 ноября, в 22:30.
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Украинская ассоциация футбола приглашает болельщиков приехать и встретить команду. А также отпраздновать вместе с игроками национальной команды их выход на Евро-2020 и зарядить их на удачную игру на Чемпионате Европы.
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