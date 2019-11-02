Сборная Украины выиграла серебро чемпионата Европы по шахматам

В Батуми (Грузия) завершился 22 командный чемпионат Европы среди мужчин и среди женщин. Мужская сборная Украины выиграла серебро турнира.

Сборная Украины выступила в таком составе: Василий Иванчук, Юрий Кузубов, Андрей Волокитин, Александр Моисеенко, Владимир Онищук и капитан Александр Сулипа.

Читайте также: Украинский шахматист выиграл чемпионат мира среди юношей до 20 лет

Украинцы набрали 14 очков – 6 побед, 2 ничьи и 1 поражение, что принесло итоговый второй результат. В борьбе за вторую строчку украинцы опередили Англию.

Победу на чемпионате Европы одержала сборная России.

В женской секции наша сборная (А. Ушенина, И. Гапоненко, Н. Букса, Ю.Осьмак, Н.Жукова, капитан М. Бродский) одержала 6 побед и потерпела 2 поражения и заняла четвертое место.