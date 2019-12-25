Сборная Украины выиграла соревнования в России по боевому самбо

В России 14 декабря состоялся XXV Чемпионат Всемирной федерации боевого самбо. Победу на турнире одержала сборная Украины.

По итогам взрослого турнира (мужчины от 2001 года и старше) Украина завоевала 3 золотых и 3 серебряных медали, заняв первое место в командном зачете.

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Как сообщает федерация боевого самбо Украины, золото получили Александр Коваленко (62 кг), Самвел Варданян (74 кг) и Дмитрий Микуца (93 кг).

Анатолий Оськин (57 кг), Вячеслав Ветров (68 кг) и Владислав Ильин (90 кг) завоевали серебро.



Результаты XXV Чемпионата Всемирной федерации боевого самбо

По данным росСМИ, организатором соревнований выступила федерация боевого самбо России. Впрочем, на сайте Международной федерации самбо никакой информации о первенстве нет.

Украина выиграла соревнования в России по боевому самбо – видео

Всего участие приняли спортсмены из более 30 стран мира. Соревнования прошли по трем дисциплинам, также был предусмотрен ряд специальных разделов для сотрудников силовых структур и негосударственной сферы безопасности.

В то же время офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Twitter написал, что участие в соревнованиях приняли представители так называемой "ДНР".

В той час коли за Україну гинуть кращі представники нації, українські спортсмени беруть участь в змаганнях з представниками терористичної організації "ДНР" і стоять в одному з ними строю??? МінСпорту що це за лайно?

телеграм-канал ️https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/CdGFpUaJ4l — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) 22 декабря 2019 г.

Українські спортсмени знову пробили дніще.Змагання в Твері, обнімашки з росіянами та в одному строю з представниками терористичної організації "ДНР". Браво МінСпорту.https://t.co/pYDPpem9xO

телеграм-канал ️https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/bTAtjIY1MA — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) 22 декабря 2019 г.

Впрочем, точной информации о списке участников нет.