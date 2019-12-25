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Сборная Украины выиграла соревнования в России по боевому самбо

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Сборная Украины / Федерация боевого самбо Украины

В России 14 декабря состоялся XXV Чемпионат Всемирной федерации боевого самбо. Победу на турнире одержала сборная Украины.

По итогам взрослого турнира (мужчины от 2001 года и старше) Украина завоевала 3 золотых и 3 серебряных медали, заняв первое место в командном зачете.

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Как сообщает федерация боевого самбо Украины, золото получили Александр Коваленко (62 кг), Самвел Варданян (74 кг) и Дмитрий Микуца (93 кг).

Анатолий Оськин (57 кг), Вячеслав Ветров (68 кг) и Владислав Ильин (90 кг) завоевали серебро.


Результаты XXV Чемпионата Всемирной федерации боевого самбо

По данным росСМИ, организатором соревнований выступила федерация боевого самбо России. Впрочем, на сайте Международной федерации самбо никакой информации о первенстве нет.

Украина выиграла соревнования в России по боевому самбо – видео

Всего участие приняли спортсмены из более 30 стран мира. Соревнования прошли по трем дисциплинам, также был предусмотрен ряд специальных разделов для сотрудников силовых структур и негосударственной сферы безопасности.

В то же время офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Twitter написал, что участие в соревнованиях приняли представители так называемой "ДНР".

Впрочем, точной информации о списке участников нет.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта
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