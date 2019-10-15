Сборная Украины вышла на Евро-2020: первые впечатления футболистов

Сборная Украины 14 октября в историческом матче победила действующих чемпионов Европы португальцев и вышла на групповой этап Евро-2020. После поединка радости футболистов и болельщиков не было предела. Спорт24 собрал интересные комментарии игроков украинской команды.

Капитан Андрей Пятов об изменениях в команде

Все от тренера зависит. То, что было на установке сказано – играть в футбол. Сильная черта, которую принес Шевченко? Игра, построение игры. Сейчас футбол такой. Правильно подобрать тактику под соперника.

Евгений Коноплянка

Вы сами все видели – все возможно в этой жизни. Если есть цели, есть желание – все возможно. Наш секрет успеха – единый коллектив. Мы как кулак, как одна семья.

Как это было: Украина – Португалия видеообзор матча

Александр Караваев

Да что можно рассказывать. Эмоции такие, что не передать. Вышли на Евро с хорошей игрой, хорошим результатом. Минимум пропустили, много забили. Что может быть лучше? Играли сегодня при 70 тысячах болельщиках. Такая поддержка. Как мы могли не выиграть? Тем более в десятером нас так поддерживали, как эти 70 тысяч на поле были.

Трудно было. Вдесятером против чемпионов Европы играть. Мы показали характер, что у нас есть и сила, и воля. Мы отдали все силы. Даже на 85-й минуте мы были вблизи их ворот и держали мяч. Мы старались то, что от нас требовалось, выполнять. И это дало свои результаты и плоды.

Знаете, все считают португальцев лидерами. И они проигрывают 2:0 и выходят на второй тайм. Обычно им хочется забить. Мы бы в такой ситуации тоже бы бежали вперед. Они пытались нагнетать. Но впоследствии игра успокоилась. Мы тоже много раз выбегали. Забили бы третий...

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Роман Яремчук

У нас есть своя стратегия игры. И мы знаем, как играть против топ-сборных, как играть успешно против таких команд как Литва, Люксембург. У нас есть своя стратегия и мы ее выполняем – это приносит результат.

Есть ли у нас кураж, как после обычного матча? Кто высоко летает, тот очень быстро падает. Что касается эмоций – слезы. Такие приятные слезы. Особенно, когда гимн Украины звучал. Так очень приятно было.

Пользуясь случаем, хочу поздравить наших защитников с большим праздником. Без них бы не было этого матча. Им всем большой привет. Надеюсь, они за нас также болели.

Руслан Малиновский

Главное, что команда дотерпела, выиграла, и мы получили путевку на Евро. Это классно. Надо получать от этого удовольствие. Надо радоваться за всех. Вся страна радовалась за сборную, ведь это не происходит каждый день. Но с другой стороны нужно продолжать работать и не останавливаться.

Александр Зинченко

Вы видите, какой тренерский штаб создал коллектив. Это видно на поле, а в быту – еще лучше. Мы работаем как единое целое, показываем хорошую игру и результат. Никогда не знаешь, что может произойти. Мы последние 20 минут вдесятером соревновались, как львы.

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Виталий Миколенко

Чувствуется ли исторический момент? Да. Болельщики с первой до последней минуты поддерживали нас. Чувствуется, что это исторический момент. Португалия не так страшна.

Что известно о выходе Украины на Евро-2020?​

В рамках отбора на Евро-2020 сборная Украины в Киеве сумела победить Португалию и гарантировала себе участие на групповом этапе. "Сине-желтые" пока имеют 19 очков.



Сборная Украины по футболу в третий раз в своей истории сыграет на групповом этапе чемпионата Европы. Команда Андрея Шевченко может быть среди сеяных при жеребьевке.