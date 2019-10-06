Сборная Украины вышла в финал чемпионата мира по баскетболу 3х3 и сыграет против России

Мужская сборная Украины U-23 победила команду Нидерландов в полуфинале чемпионата мира по баскетболу 3х3 в китайском Ланьчжоу. Украинцы одержали уверенную победу со счетом 19:9.

Соперники открыли счет в матче и жестким прессингом заставили украинцев хорошо работать, чтобы догнать. Впоследствии наши ребята таки перехватили инициативу и вышли вперед.

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Впрочем к середине игрового времени соперники выровняли игру. В ответ украинцы добавили агрессии и снова вышли вперед.

За минуту до конца игрового времени сборная Украины имела уже 6 очков преимущества. Наши ребята в заключительных атаках уже на кураже добили соперника.

В финале сборная Украины сыграет против россиян, которые в полуфинале победили Сербию – 21:17. Начало финала в 15:05.