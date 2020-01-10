Сборная Украины за секунду до сирены уступила Северной Македонии в матче Евро-2020
Сборная Украины по гандболу проиграла Северной Македонии (25:26) в первом туре группового раунда предварительного этапа чемпионата Европы по гандболу.
Украина – Северная Македония 25:26
Северная Македония по ходу встречи довела свое преимущество до 5 мячей (16:11). Украинцы смогли во втором тайме сократить отставание до одного мяча (24:23).
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И все же Северная Македония сохранила победный счет. Украинцы пропустили решающий мяч на последней секунде.
В параллельном поединке группы В Австрия одолела Чехию в три мяча (32:29). Следующий матч сборная Украины 12 января сыграет с Австрией.
Евро-2020 пройдет в трех странах – Австрии, Норвегии и Швеции. Первый поединок состоится 9 января, финал – 26 января. Отметим, что Украина впервые с 2010 года участвует в чемпионата Европы по гандболу.
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