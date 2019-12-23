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Сборная Украины закончила 2019 год на 24-м месте – лучший показатель за последние шесть лет

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Сборная Украины по футболу / facebook.com/UaNationalFootball

В обновленном рейтинге ФИФА сборная Украины занимает 24-е место. Это пятый результат за всю историю нашей национальной команды.

За последние шесть лет это самое высокое место, которое занимала сборная Украины в рейтинге ФИФА по состоянию на конец года.

2019 сборная Украины начинала на 28-м месте. За год команда сыграла восемь официальных матчей и два товарищеских. В этих играх подопечные Шевченко одержали семь побед и еще трижды сыграли вничью. Это впервые наша команда закончила календарный год без поражений.

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Рейтинг сборной Украины в 1993-2019 годах (инфографика АУФ)

Восьмой раз подряд наша сборная начинает новый год в топ-50 лучших команд мира. Рекордный результат по итогам года был зафиксирован в 2006-м, когда сборная Украины под руководством Олега Блохина оказалась на 13-й строчке реестра.

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А в ежемесячном рейтинге Украина в свое время даже была на 11-й позиции (с февраля по май 2007 года).

Добавим, что свой следующий рейтинг ФИФА обнародует 20 февраля 2020 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
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