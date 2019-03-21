Сборная Украины заняла 7-е место в Кубке наций, Виттоцци завоевала Малый хрустальный глобус

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Женская сборная Украины по биатлону
Женская сборная Украины по биатлону / GETTY IMAGES

Сразу две биатлонистки получили Малые хрустальные глобусы после спринтерской гонки 9-го этапа Кубка мира, который проходит в Норвегии.

Представительница Словакии Анастасия Кузьмина стала обладательницей Малого хрустального глобуса в зачете спринтерских гонок.

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Итальянка Лиза Виттоцци – обладательница Малого хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок.

Сейчас в общем зачете Виттоцци ведет борьбу с соотечественницей Доротеей Вирер. Лиза имеет в своем активе 852 балла. Вирер – 882.

Отметим, что Кузьмина сегодня доказала, почему выиграла Малый хрустальный глобус. Анастасия уверенно одержала победу в спринтерской гонке в Холменколлене.

Кроме того, в Кубке наций победу одержали биатлонистки Норвегии. Вторыми стали немки, а третьи – представительницы Франция. Женская сборная Украины заняла 7-е место.

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Теги: Новости Спорта Спорт Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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