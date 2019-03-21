Сборная Украины заняла 7-е место в Кубке наций, Виттоцци завоевала Малый хрустальный глобус

Сразу две биатлонистки получили Малые хрустальные глобусы после спринтерской гонки 9-го этапа Кубка мира, который проходит в Норвегии.

Представительница Словакии Анастасия Кузьмина стала обладательницей Малого хрустального глобуса в зачете спринтерских гонок.

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It's double-delight for Anastasiya Kuzmina, who wins the Sprint Score - the third discipline globe of her career! #HOL19



You can rewatch the competition live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/E3uzZsSfJb — IBU World Cup (@IBU_WC) 21 марта 2019 г.

Итальянка Лиза Виттоцци – обладательница Малого хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок.

A crystal light at the end of a difficult day for @lisa_vittozzi: she gets her first ever Discipline Globe for winning the Individual score! #HOL19 @Fisiofficial



You can rewatch the competition live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/MdXQ6UQFcq — IBU World Cup (@IBU_WC) 21 марта 2019 г.

Сейчас в общем зачете Виттоцци ведет борьбу с соотечественницей Доротеей Вирер. Лиза имеет в своем активе 852 балла. Вирер – 882.

Отметим, что Кузьмина сегодня доказала, почему выиграла Малый хрустальный глобус. Анастасия уверенно одержала победу в спринтерской гонке в Холменколлене.

Кроме того, в Кубке наций победу одержали биатлонистки Норвегии. Вторыми стали немки, а третьи – представительницы Франция. Женская сборная Украины заняла 7-е место.

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