Сборная Украины заняла 7-е место в Кубке наций, Виттоцци завоевала Малый хрустальный глобус
Сразу две биатлонистки получили Малые хрустальные глобусы после спринтерской гонки 9-го этапа Кубка мира, который проходит в Норвегии.
Представительница Словакии Анастасия Кузьмина стала обладательницей Малого хрустального глобуса в зачете спринтерских гонок.
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Итальянка Лиза Виттоцци – обладательница Малого хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок.
Сейчас в общем зачете Виттоцци ведет борьбу с соотечественницей Доротеей Вирер. Лиза имеет в своем активе 852 балла. Вирер – 882.
Отметим, что Кузьмина сегодня доказала, почему выиграла Малый хрустальный глобус. Анастасия уверенно одержала победу в спринтерской гонке в Холменколлене.
Кроме того, в Кубке наций победу одержали биатлонистки Норвегии. Вторыми стали немки, а третьи – представительницы Франция. Женская сборная Украины заняла 7-е место.
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