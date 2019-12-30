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Сборная Украины записала новогоднее поздравление: яркое видео

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Сборная Украины / ffu.ua

Футболисты сборной Украины вместе с главным тренером Андреем Шевченко записали новогоднее видеообращение к болельщикам.

Украинские игроки обратились к болельщикам в рамках марафона поздравлений от Украинской ассоциации футбола.

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Болельщиков с новым годом поздравили сразу десять игроков сборной Украины, которые в 2019 году добывали путевку на Евро-2020.

Среди них: Андрей Пятов, Виктор Цыганков, Николай Матвиенко, Андрей Лунин, Виктор Коваленко, Роман Яремчук, Евгений Коноплянка, Александр Караваев, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко передал "эстафету поздравлений" дальше.

Видео поздравления

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
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