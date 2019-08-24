Сборная Украины завоевала два золота на чемпионате мира по параканое

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Марина Мажула
Марина Мажула

Сразу две золотые награды украинцы завоевали на Чемпионате мира по параканое, который проходит в венгерском Сегеде.

Сначала победу на дистанции 200 метров (KL) завоевала Марина Мажула. Она показала время 55.99 секунд, и опередила только на 0.98 секунды немку Эдину Мюэллер.

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Впоследствии еще одно золото сборной Украины принес Сергей Емельянов. Он на 200-метровке (KL3) финишировал со временем 40.03 секунд. Таким образом украинец оставил позади россиянина Леонида Крылова (+0.53) и бразильца Кайо Рибейро де Карвальо (+0.66).

Золотые награды гарантировали Украине лицензии на Паралимпиаду 2020 года в Токио. Кроме Марины Мажуль и Сергея Емельянова, также на Игры получил путевку Николай Синюк (KL2, 200м).

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Теги: Спорт Паралимпийский спорт
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