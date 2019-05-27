Сборная Украины завоевала первую награду Кубка мира по пулевой стрельбе

Елена Костевич приносит сборной Украины первую награду Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в немецком Мюнхене

Елена Костевич завоевала серебро в стрельбе из малокалиберного пистолета (дистанция 25 м). В квалификации украинка набрала 590. В финале Костевич уступила победительнице Рахи Сарнобат из Индии 36:37.

Читайте также: Украинец Петрив завоевал последнюю лицензию на Олимпийские игры по пулевой стрельбе

Напомним, что именно в этом упражнении Елена стала чемпионкой мира в прошлом году в корейском Чханвоне.