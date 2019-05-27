Сборная Украины завоевала первую награду Кубка мира по пулевой стрельбе
Елена Костевич приносит сборной Украины первую награду Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в немецком Мюнхене
Елена Костевич завоевала серебро в стрельбе из малокалиберного пистолета (дистанция 25 м). В квалификации украинка набрала 590. В финале Костевич уступила победительнице Рахи Сарнобат из Индии 36:37.
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Напомним, что именно в этом упражнении Елена стала чемпионкой мира в прошлом году в корейском Чханвоне.
Источник: 24 канал
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