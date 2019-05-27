Сборная Украины завоевала первую награду Кубка мира по пулевой стрельбе

3 Читати новину українською
Елена Костевич
Елена Костевич / НОК Украины

Елена Костевич приносит сборной Украины первую награду Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в немецком Мюнхене

Елена Костевич завоевала серебро в стрельбе из малокалиберного пистолета (дистанция 25 м). В квалификации украинка набрала 590. В финале Костевич уступила победительнице Рахи Сарнобат из Индии 36:37.

Читайте также: Украинец Петрив завоевал последнюю лицензию на Олимпийские игры по пулевой стрельбе

Напомним, что именно в этом упражнении Елена стала чемпионкой мира в прошлом году в корейском Чханвоне.

blog_ava
Бунт в одесской колонии: появилось видео из тюрьмы
сегодня
1833
Теги: Спорт Стрельба пулевая
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украина – Катар: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу U-20
сегодня 18:57 Украина – Катар: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу U-20
218
Разные матчи "Динамо" и "Шахтера", обострение борьбы за ЛЕ и выживание: итоги 31 тура УПЛ
сегодня 12:30 Разные матчи "Динамо" и "Шахтера", обострение борьбы за ЛЕ и выживание: итоги 31 тура УПЛ
Ігор Саджениця 56
Соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов
сегодня 18:02 Соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов
136
УЕФА запретила "Арсеналу" провести акцию поддержки в адрес Мхитаряна в финале Лиги Европы
сегодня 16:03 УЕФА запретила "Арсеналу" провести акцию поддержки в адрес Мхитаряна в финале Лиги Европы
33
Вероятные соперники "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов
сегодня 14:30 Вероятные соперники "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов
511
Новости
Больше новостей
Залиште відгук