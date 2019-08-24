Сборная Украины завоевала третью медаль на летнем чемпионате мира по биатлону

На летнем чемпионате мира в Раубичах (Беларусь) состоялся первый из четырех классических спринтов – юниорский. Бронзовым призером данной гонки стал украинец Юрий Сытник.

Сытник после второго огневого рубежа делил первое место с Дмитрием Лозовским из Беларуси, но много проиграл ходом на последнем круге. Отставание Юрия от представителя Беларуси составило 30,9 секунды. К тому же, украинец пропустил вперед и чеха Микулаша Карлика, который завоевал серебро.

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Всего сборную Украины в спринте представляли шесть биатлонистов: Александр Пономаренко, Роман Боровик, Руслан Бригадир, Евгений Ивченко, Владислав Романчич и Юрий Сытник.

Боровик финишировал на 11-м месте, Романчич – 20-й, Пономаренко и Ивченко поделили 25-ю позицию. Бригадир занял 32-е место.

Следующим пунктом программы станет спринт среди юниорок. После чего состоятся спринтерские гонки среди взрослых мужчин и женщин.

Днем ранее сборная Украины завоевала две медали в Раубичах. Валя Семеренко стала чемпионкой мира в супер-спринте, а Анна Кривонос выиграла бронзу в супер-спринте среди юниорок.