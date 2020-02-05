Сборная Венгрии хочет натурализовать известного украинского футболиста

Наставник сборной Венгрии Марко Росси посетил тренировочный лагерь "Ференцвароша", где обсудил возможность натурализации украинского полузащитника команды Игоря Харатина.

Об этом сообщил официальный сайт "фради".

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Росси считает, что Харатин может быть ключевым игроком сборной Венгрии, если решит за ее выступать. Полузащитник "Бристоль Сити" Адам Надь сейчас травмирован, а другие претенденты не показывают достаточно высокого уровня игры, чтобы закрыть позицию в центре поля.

Стоит отметить, что у Харатина есть венгерские корни, и сейчас он не считается легионером в местном чемпионате, но уже в следующем сезоне он будет обязан изменить футбольное гражданство, чтобы не считаться иностранцем.

Харатин нужен венграм в свете борьбы за выход на Евро-2020. Команде предстоит сыграть в плей-офф за выход на турнир со сборной Болгарии, а в случае успеха – с победителем пары Исландия – Румыния.

Также Игорь ранее признавался, что мечтал бы сыграть за сборную Украины, однако пока никто из тренерского штаба "сине-желтых" с ним не связывался.