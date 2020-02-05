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Сборная Венгрии хочет натурализовать известного украинского футболиста

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Игорь Харатин / Getty Images

Наставник сборной Венгрии Марко Росси посетил тренировочный лагерь "Ференцвароша", где обсудил возможность натурализации украинского полузащитника команды Игоря Харатина.

Об этом сообщил официальный сайт "фради".

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Росси считает, что Харатин может быть ключевым игроком сборной Венгрии, если решит за ее выступать. Полузащитник "Бристоль Сити" Адам Надь сейчас травмирован, а другие претенденты не показывают достаточно высокого уровня игры, чтобы закрыть позицию в центре поля.

Стоит отметить, что у Харатина есть венгерские корни, и сейчас он не считается легионером в местном чемпионате, но уже в следующем сезоне он будет обязан изменить футбольное гражданство, чтобы не считаться иностранцем.

Харатин нужен венграм в свете борьбы за выход на Евро-2020. Команде предстоит сыграть в плей-офф за выход на турнир со сборной Болгарии, а в случае успеха – с победителем пары Исландия – Румыния.

Также Игорь ранее признавался, что мечтал бы сыграть за сборную Украины, однако пока никто из тренерского штаба "сине-желтых" с ним не связывался.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Венгрия ФК Ференцварош
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