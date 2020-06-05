Футболист брестского "Динамо" Артем Милевский получил приглашение в национальную команду от защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко. Однако Милевский решил подождать с визитом к чемпионату Европы.

Общение футболистов было опубликовано на YouTube-канале Миля. По словам Милевского, если бы главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко увидел его возле футболистов команды, то сразу бы сделал игрокам проверки.

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Я поэтому в сборную не подъезжаю, у вас же сейчас профики все в сборной. Никто даже не нюхает алкоголь, насколько я знаю. Вот на Евро подъеду,

– отметил Милевский.

Свой последний матч за сборную Украины нападающий сыграл в 2012 году.

Всего в составе национальной команды он провел 50 матчей и забил 8 мячей.

Карьера Артема Милевского сейчас