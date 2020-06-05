В сборной никто даже не нюхает алкоголь – экс-динамовец Милевский
Футболист брестского "Динамо" Артем Милевский получил приглашение в национальную команду от защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко. Однако Милевский решил подождать с визитом к чемпионату Европы.
Общение футболистов было опубликовано на YouTube-канале Миля. По словам Милевского, если бы главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко увидел его возле футболистов команды, то сразу бы сделал игрокам проверки.
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Я поэтому в сборную не подъезжаю, у вас же сейчас профики все в сборной. Никто даже не нюхает алкоголь, насколько я знаю. Вот на Евро подъеду,
– отметил Милевский.
- Свой последний матч за сборную Украины нападающий сыграл в 2012 году.
- Всего в составе национальной команды он провел 50 матчей и забил 8 мячей.
Карьера Артема Милевского сейчас
- На это время, Артем играет за "Динамо-Брест", с которым в прошлом сезоне выиграл чемпионат Беларуси.
- "Динамо-Брест" набрало 16 очков и поднялась на шестое место Высшей лиги. В следующем матче 6 июня "Динамо-Брест" дома примет "Минск".