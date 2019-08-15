Сборную Италии могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020

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Италию могут дисквалифицировать с Олимпиады-2020
Италию могут дисквалифицировать с Олимпиады-2020

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малага предупредил, что страну могут не допустить к летней Олимпиаде 2020 году в Токио (Япония).

Также Италию могут лишить возможности принять Игры-2026 из-за нового закона о спорте и острого внутриполитического кризиса.

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Я обеспокоен олимпийским будущим итальянского спорта. Сгустились черные тучи. Причины – политический кризис, неясность состава будущего правительства и непринятие Международным олимпийским комитетом (МОК) закона о реформе спорта, который одобрил парламент,
– приводит слова Малага Tuttosport.

Малага подчеркнул, что итальянским спортсменам могут запретить выступать под национальным флагом в Токио в 2020 году.

Проблемы в отношениях между Римом и Международным олимпийским комитетом начались в августе, когда итальянский парламент окончательно одобрил закон о реформе системы национального спорта. Шагом МОК может стать отстранение сборной от участия в ОИ-2020.

Спорт 24 писал, что сборную Российской Федерации также могут дисквалифицировать на летних Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.

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Теги: Спорт Олимпиада-2020
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