Сборную России могут отстранить от Евро-2020

Сборную России по футболу могут отстранить от чемпионата Европы 2020 года. Также Санкт-Петербург могут лишить права принимать матчи Евро-2020. Причиной стал скандал вокруг РУСАДА.

Daily Mail сообщает, что Россию отстранят от участия в спортивных соревнованиях и лишат права проводить турниры, если будет доказан факт подделки информации московской лаборатории РУСАДА.

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Что известно о подделке документов лаборатории РУСАДА?

Россию подозревают в манипуляциях с данными из московской антидопинговой лаборатории. Британское издание The Telegraph отмечает, что Москва манипулировала данными в течение последних 18 месяцев.



Таким образом, WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре в соответствии с Международным стандартом о соответствии. Также WADA считает, что Россия пыталась скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами.

Исполнительный комитет WADA соберется 9 декабря чтобы рассмотреть официальную рекомендацию от независимого комитета. Ожидается, что он будет призывать отозвать лицензию у РУСАДА.

Если Спортивный арбитражный суд не примет апелляцию России и согласится с санкциями, РФ могут отстранить от Олимпиады и Паралимпиады в Токио, а также от Евро-2020.

Кроме того, под вопросом будет проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

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Сборная России по футболу вышла на чемпионат Европы и гарантированно будет играть в группе B. В Санкт-Петербурге состоятся три матча группы B и поединок 1/4 финала.