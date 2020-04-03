Сборную России по футболу обокрали
В Российском футбольном союзе обнаружили кражу экипировка сборной.
В целом были украдены вещей на 3,5 миллиона рублей.
"Мы обратились в правоохранительные органы, ведется расследование. Была похищена, в основном, тренировочная одежда: подтрусники, футболки, сланцы, шорты, одна сетка для мячей. Всего пара десятков позиций", – рассказали "Чемпионату" в РФС.
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Склад с вещами сборной России – в подмосковном Бирюлево. При этом о краже стало известно еще в марте. Была ли среди похищенных вещей форма сборной России, которую должны были представить, но презентацию отложили из-за пандемии – не сообщается.
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