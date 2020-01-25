Сборную Украины дисквалифицировали на Кубке мира за Пидгрушную: комментарий биатлонистки

В смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке Елена Пидгрушная принесла сборной Украины 10-е место. Но после финиша команда была дисквалифицирована за нарушение правил безопасности на стрельбе во время этапа Елены.

Комментируя инцидент, Пидгрушная заявила, что судья показал неправильный рубеж словенке Лее Айнфальт, которая бежала рядом с ней. "Я на спуске перед стадионом стояла в спину за ней, и, соответственно, ориентировалась по ней. И перед тем на трассе кто-то мне кричал, что я десятая, поэтому я совершенно не удивилась тому, что попала на десятую установку", – цитирует Елену biathlon.com.ua.

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По словам Пидгрушной, когда она на огневом рубеже держала в руках оружие, вмешался судья. Он махнул рукой словенке, чтобы та перешла на десятую установку.

Ну и мне показывает, мол, переходи дальше. А поскольку все это происходило буквально в течение какой-то секунды, я не успела понять, что происходит и сориентироваться, что нужно надеть снова оружие и после того перейти на другой коврик. Ведь любой переход, согласно правилам, должен происходить с надетым оружием,

– сказала украинка.

Пидгрушная признала свою вину и попросили прощения у команды.

Очень жаль и я хочу извиниться и перед спортсменами нашей команды, перед тренерами и болельщиками. Потому что я как раз и выходила на старт именно для того, чтобы команда была более конкурентоспособной,

– резюмировала Пидгрушная.

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В воскресенье, 26-го января, в Поклюке (Словения) состоятся последние гонки в рамках 6-го этапа Кубка Мира.

Елена Пидгрушная заявила, что пропустит масс-старт и будет готовиться к чемпионату мира в Италии.

Таким образом, в женской гонке Украину представит только Юлия Джима.

В мужском масс-старте выступят Дмитрий Пидручный и Артем Прима.