Сборную Украины оставили без поддержки болельщиков в матче против Сербии в отборе на Евро-2020

Сборные Сербии и Украины сыграют в Белграде 17 ноября. Это будет матч квалификации Евро-2020. Однако билеты на данный матч для украинских болельщиков реализоваться не будут.

Соответствующее решение приняла Украинская ассоциация футбола по договоренности с Футбольным союзом Сербии по соображениям безопасности и с целью избежания конфликтных ситуаций между болельщиками двух стран. Следовательно АУФ решила не забирать свою квоту, которая предусмотрена в таких случаях.

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Напомним, что ранее согласно этих договоренностей Футбольный союз Сербии отказался от своей квоты билетов на матч Украина – Сербия, который состоялся 7 июня в Львове без сербских болельщиков. Тогда украинцы разгромили соперников 5:0.

Стоит отметить, что опасения относительно сербских фанатов небезосновательны.

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Сам матч состоится в Белграде на стадионе с огромной надписью "Газпром".

Напомним, сборная Украины пока занимает первое место в группе B в отборе на Евро-2020. Именно украинцы имеют больше всего шансов в группе выйти на Чемпионат Европы.