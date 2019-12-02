Сборную Украины ожидает ад в плей-офф Евро-2020: называем потенциальных соперников

Сборная Украины по результатам жеребьевки группового этапа Евро-2020 попала в группу C. "Сине-желтые" сыграют с Нидерландами, Австрией и еще одной командой, которая станет известна после раунда плей-офф. Попробуем спрогнозировать, с кем команда Андрея Шевченко сыграет в 1/8 финала Евро-2020.

В первую очередь следует отметить, что из 24 команд, которые будут играть на групповом этапе, в 1/8 финала выйдут 16. То есть четыре из шести сборных, которые займут третье место в своей группе, смогут сыграть в 1/8 финала.

Не выйти в 1/8, пожалуй, невозможно. Хотя опыт 2016 года заставляет осторожно относиться к любым перспективам.

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Что ждет Украину в плей-офф?

Вариант первый. Сборная Украины выигрывает свою группу. В таком случае "сине-желтые" встретятся с третьим местом группы D/E или F.

Кто играет в этих группах? Группа D представлена ​​Англией, Хорватией, Чехией и еще одной сборной, которая проходит путь плей-офф C (Шотландия – Израиль, Норвегия – Сербия). За исключением Англии, каждую из команд можно переигрывать. Тяжеле всего, наверное, будет с хорватами, которые не пустили Украину на чемпионат мира 2018 года. Вероятный соперник Украины – Чехия.

Группа E. Испания, Швеция, Польша и победитель пути B (Босния и Герцеговина – Северная Ирландия, Словакия – Ирландия). Вероятно, что группу выигрыют испанцы, а Польша со Швецией поборется за второе место. Вероятный соперник Украины – Швеция.

Наконец, худший сценарий для сборной Украины – соперник из группы смерти F. В ней за выход в плей-офф будут бороться Франция, Германия и Португалия.

О четвертой команде смысла говорить нет, поэтому что в одной группе встретятся действующие чемпионы Европы 2016 года португальцы, действующие чемпионы мира 2018 года и триумфаторы Мундиаля 2014 года немцы.

Каждый из этих соперников очень сложный, хотя Украина и сумела победить португальцев в отборе. Вероятный соперник Украины – все та же Португалия.

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Вариант второй. Сборная Украины занимает второе место в своей группе. В таком случае "сине-желтые" попадут на победителя группы A.

В этой группе выступают Турция, Уэльс, Швейцария и Италия. Последние являются фаворитами на победу, а затем – потенциальный соперник Украины в 1/8 финала.

К слову, Италия выиграла все поединки в рамках отбора Евро-2020. "Скуадра адзурра" набрала хорошую форму, поэтому среди главных претендентов на победу в турнире.

С итальянцами в Украине связаны не лучшие воспоминания. Именно Италия выбила Украину в 1/4 финала чемпионата мира 2006 года.

Вариант третий. Сборная Украины проходит в плей-офф как лучшая третья команда. Здесь для "сине-желтых" два сценария: матч с победителем группы E, где выступает Испания, или с победителем группы смерти F (Франция, Германия, Португалия).

Таким образом, в настоящее время потенциальными соперниками украинцев по плей-офф являются Чехия, Швеция, Португалия, Италия, Франция или Германия.

Статистика Украины с потенциальными соперниками

Украина – Чехия сыграно 4 матча (2 победы Украины, одна ничья и одно поражение).

Украина – Швеция сыграно 5 матчей (2 победы Украины, дважды ничьи и одно поражение).

Украина – Португалия сыграно 4 матча (2 победы Украины, одна ничья и одно поражение).

Украина – Италия сыграно 8 матчей (6 поражений и две ничьи).

Украина – Франция сыграно 9 матчей (1 победа Украины, 5 поражений и три ничьи).

Украина – Германия сыграно 6 матчей (3 победы Германии, три ничьи).