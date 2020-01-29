Сборную Украины по биатлону дисквалифицировали в эстафете на юниорском ЧМ – известна причина

В среду, 29 января, в швейцарском Ленцерхайде в рамках юниорского чемпионата мира состоялась эстафета у юниорок.

Сборную Украины в этой гонке представляли Анастасия Рассказова, Любовь Кипяченкова, Оксана Москаленко и Екатерина Бех, пишет Sport.ua.

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Второй этап, который бежала Кипяченкова, стал для нашей команды провальным. Любовь заработала два круга штрафа и была медленной на лежке, после чего шансов на медаль украинки не имели. Пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуться в топ-10. Москаленко и Бех удалось это сделать. На финишный круг Екатерина пошла девятой, но сумела обойти двух соперниц, отыграв почти полминуты.

Победу одержала сборная Франции, второе место заняла команда России, а замкнули тройку призеров биатлонистки из Норвегии.

Однако, после финиша Украину дисквалифицировали. На стрельбе лежа Екатерина Бех должна была отправиться на круг штрафа, но использовала четвертый запасной патрон и закрыла мишень. По правилам запасных патронов на одном рубеже можно использовать не более трех.

Напомним, что 25 января женскую сборную Украины дисквалифицировали в эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке. На последней стрельбе Пидгрушная сначала встала на чужой коврик, затем перешагнула на нужный, не надев винтовку. Тем самым украинка нарушила правила техники безопасности.