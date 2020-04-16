Сборную Украины по биатлону возглавит успешный иностранный тренер

У женской сборной Украины по биатлону в следующем сезоне будет новый тренер. Словацкий специалист Юрай Санитра является основным кандидатом на пост главного тренера женской сборной Украины.

Сейчас Юрай Санитра является старшим тренером мужской сборной Украины по биатлону.

Читайте также Итоги биатлонного сезона: историческое серебро Украины и драматическая развязка в Контиолахти

О том, что Санитра может возглавить и женскую команду, сообщает "Общественное Спорт". По информации источника, Санитра продолжит тренировать и мужскую команду.

Предварительно, под руководством словацкого тренера к сезону будут готовиться до 5 спортсменок – те, которые не имеют личного наставника.

Подробная информация о составах на подготовительный период будет опубликована после тренерского совещания.

До этого командным тренером женской сборной Украины был Валерий Лесников.

Кто тренирует украинских биатлонисток?

Валентина Семеренко – Байда С. И., Шамрай Г. И., Бондаренко В. М.

Вита Семеренко – Байда С. И., Шамрай Г. И.

Юлия Джима – Урош Велепец

Елена Пидгрушная – Бунт О. Е., Починок И. М., Гояц Я. Е., Опанасенко М. П.

Анастасия Меркушина – Ирина Меркушина, Олег Меркушин

Дарья Блашко – Махлаев В. А., Воробьев Б. Ф., Бельский Е. А.

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявлял, что Санитра может возглавить женскую команду. По его словам, спортсменки сами будут решать, кто их будет тренировать.

Что известно о Санитре? Под руководством тренера Украина получила первого чемпиона мира среди мужчин. Им в 2019 году стал Дмитрий Пидручный. В 2020 году мужская команда выиграла серебро в эстафете, что стало первой наградой для украинцев с 2011 года.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.