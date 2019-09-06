Сборную Украины в Литве поддержат около тысячи болельщиков, состоится марш фанатов

В субботу, 7 сентября, сборная Украины проведет в Вильнюсе очередной поединок отбора Евро-2020. "Сине-желтые" встретятся против команды Литвы.

Этот матч собираются посетить около тысячи фанатов "сине-желтых".

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На своем сайте Украинская ассоциация футбола опубликовала информацию для украинских болельщиков:

1. Места для болельщиков (подавляющее большинство – в секторах RD и RE. Вход на стадион за два часа до начала матча, с 17.00).

2. Камер хранения нет, поэтому большие сумки или рюкзаки с собой лучше не брать.

3. Запрещено проносить на стадион любые колющие-режущие предметы, оружие, напитки и еду.

4. На территории стадиона будут работать пункты питания.

5. Место встречи перед маршем фанатов – Keulė Rūkė restaurant (Pylimo g. 66, Vilnius 01136).

6. Получить билеты на матч Литва – Украина, приобретенные на сайте ticketsbox.com вы можете в день матча, 7 сентября, в Вильнюсе возле стадиона ЛФФ.

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Схема размещения кассы для обмена сертификатов прилагается. Время работы кассы – с 17.00 до 19.00. Для получения билетов при себе необходимо иметь напечатанный сертификат и паспорт.



Схема стадиона ЛФФ