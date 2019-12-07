Сборные парламентов Украины и Турции по футболу сыграют товарищеский матч: фото

Сборные парламентов Украины и Турции по футболу проведут в субботу товарищеский матч на тренировочной базе футбольного клуба "Динамо".

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Андрей Кожемякин во время встречи с членами делегации Великого национального собрания Турции, которые находятся в Украине с трехдневным визитом.

Читайте также: Сборная Украины сыграет против Польши на выезде перед Евро-2020: место и дата

Играющим тренером сборной по футболу Верховной Рады является Александр Заваров. Капитан сборной по футболу украинского парламента – народный депутат Александр Пасечный (фракция "Слуга народа").



Матч между сборными парламентов Украины и Турции / Фото 24 канала (Оксана Тропотяга)

По словам Кожемякина, первая встреча между сборными парламентов Украины и Турции по футболу состоялась в 2013 году и с тех пор они проходят регулярно.

Председатель парламентского спортивного клуба больших национальных собраний Турции Адем Татл поблагодарил за теплый прием. "Независимо от результата игры, победит дружба", – сказал он.