Сборные парламентов Украины и Турции по футболу сыграют товарищеский матч: фото

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Матч между сборными парламентов Украины и Турции / Фото 24 канала (Оксана Тропотяга)

Сборные парламентов Украины и Турции по футболу проведут в субботу товарищеский матч на тренировочной базе футбольного клуба "Динамо".

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Андрей Кожемякин во время встречи с членами делегации Великого национального собрания Турции, которые находятся в Украине с трехдневным визитом.

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Играющим тренером сборной по футболу Верховной Рады является Александр Заваров. Капитан сборной по футболу украинского парламента – народный депутат Александр Пасечный (фракция "Слуга народа").


Матч между сборными парламентов Украины и Турции / Фото 24 канала (Оксана Тропотяга)

По словам Кожемякина, первая встреча между сборными парламентов Украины и Турции по футболу состоялась в 2013 году и с тех пор они проходят регулярно.

Председатель парламентского спортивного клуба больших национальных собраний Турции Адем Татл поблагодарил за теплый прием. "Независимо от результата игры, победит дружба", – сказал он.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Новости Турции Верховная Рада Андрей Кожемякин
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