Сборные Украины по баскетболу 3х3 сыграют против России на Чемпионате мира

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Сборные Украины по баскетболу 3х3 сыграют против России на Чемпионате мира

ФИБА провела жеребьевку участников Чемпионата мира по баскетболу 3х3 2019 года. От Украины в финальном турнире выступят мужская и женская сборные. Обе наши команды сыграют на групповом этапе против россиян.

Мужская сборная Украины будет играть в группе B против Эстонии, Монголии, России и одного из победителей квалификации.

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Наша женская сборная в группе D сыграет против Италии, Индонезии, России и одного из победителей квалификации.

Финальный турнир Чемпионата мира по баскетболу 3х3 пройдет в Амстердаме 18-23 июня.

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Теги: Спорт Баскетбол Сборная Украины по баскетболу
Источник: 24 Канал
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