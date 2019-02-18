Сборные Украины по баскетболу 3х3 сыграют против России на Чемпионате мира
ФИБА провела жеребьевку участников Чемпионата мира по баскетболу 3х3 2019 года. От Украины в финальном турнире выступят мужская и женская сборные. Обе наши команды сыграют на групповом этапе против россиян.
Мужская сборная Украины будет играть в группе B против Эстонии, Монголии, России и одного из победителей квалификации.
Читайте также: Украинки в напряженном матче проиграли россиянкам матч за третье место футзального Евро-2019
Наша женская сборная в группе D сыграет против Италии, Индонезии, России и одного из победителей квалификации.
Финальный турнир Чемпионата мира по баскетболу 3х3 пройдет в Амстердаме 18-23 июня.
Источник: 24 Канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии