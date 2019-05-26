Сборные Украины по волейболу с побед стартовали в Золотой Евролиге 2019

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Женская сборная Украины по волейболу
Женская сборная Украины по волейболу / Федерация волейбола Украины

Мужская и женская сборные Украины по волейболу победили в первых матчах Золотой Евролиги 2019. Мужчины на выезде победили сборную Финляндии, а женщины дома – Словакии.

Представительницы прекрасного пола в Запорожье не оставили шансов Словакии – 3:0 (25:17, 25:22, 25:17). Соперницы украинок причинили хлопот нашей сборной только во втором сете. Однако победить так и не сумели.

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Следующий матч женская сборная Украины сыграет в среду, 29 мая, на выезде против сборной Швеции. Далее будут два матча против Чехии (1 июня на выезде и 8 июня дома), Швеции (12 июня дома) и Словакии (15 июня на выезде).

Подопечные Угиса Крастиньша одержали выездную волевую победу над сборной Финляндии – 1:3 (30:28, 22:25, 17:25, 22:25).  Первый сет закончился ожесточенной борьбой, которую финны сумели выиграть. Но после этого три последующих сета выиграли украинцы. Хотя борьба на площадке продолжалась до последнего.

Впереди у украинцев два матча на выезде – против Чехии (29 мая) и Беларуси (1 июня). После этого три матча украинцы сыграют дома – против Финляндии (8 июня), Чехии (12 июня) и Беларуси (15 июня).

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Теги: Волейбол Новости Спорта Спорт
Источник: 24 канал
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