Сборные Украины узнали соперников в Золотой Евролиге
Мужская и женская сборные Украины с волейбола узнали своих соперников в новом сезоне Золотой Евролиги. Украинские сборные начнут борьбу 23 мая 2020 года.
Мужской турнир:
Группа А: Бельгия, Словакия, Испания, Румыния
Группа В: Нидерланды, Украина, Эстония, Беларусь
Группа С: Чехия, Турция, Португалия, Северная Македония
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Расписание матчей сборной Украины:
23-24 мая 2020 года
Украина – Беларусь
27 мая
Нидерланды – Украина
30-31 мая
Украина – Эстония
6-7 июня
Беларусь – Украина
10 июня
Украина – Нидерланды
13-14 июня
Эстония – Украина
Женский турнир:
Группа А: Болгария, Венгрия, Беларусь, Франция
Группа В: Хорватия, Чехия, Словакия, Финляндия
Группа С: Азербайджан, Украина, Испания, Румыния
Расписание матчей сборной Украины:
23-24 мая 2020 года
Украина – Испания
27 мая
Азербайджан – Украина
30-31 мая
Украина – Румыния
6-7 июня
Испания – Украина
10 июня
Украина – Азербайджан
13-14 июня
Румыния – Украина
В Финал четырех выйдут победители каждой из групп и хозяева мини-турнира. По две лучшие команды из женской и мужской Золотых Евролиги получат возможность выступить в Кубке Вызова, где будет разыграна путевка в Лигу наций. Именно выход в этот турнир и ставят себе цель украинские команды.