Сборные Украины узнали соперников в Золотой Евролиге

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Сборная Украины по волейболу / facebook.com/fvu.in.ua

Мужская и женская сборные Украины с волейбола узнали своих соперников в новом сезоне Золотой Евролиги. Украинские сборные начнут борьбу 23 мая 2020 года.

Мужской турнир:

Группа А: Бельгия, Словакия, Испания, Румыния

Группа В: Нидерланды, Украина, Эстония, Беларусь

Группа С: Чехия, Турция, Португалия, Северная Македония

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Расписание матчей сборной Украины:

23-24 мая 2020 года
Украина – Беларусь

27 мая
Нидерланды – Украина

30-31 мая
Украина – Эстония

6-7 июня
Беларусь – Украина

10 июня
Украина – Нидерланды

13-14 июня
Эстония – Украина

Женский турнир:

Группа А: Болгария, Венгрия, Беларусь, Франция

Группа В: Хорватия, Чехия, Словакия, Финляндия

Группа С: Азербайджан, Украина, Испания, Румыния

Расписание матчей сборной Украины:

23-24 мая 2020 года
Украина – Испания

27 мая
Азербайджан – Украина

30-31 мая
Украина – Румыния

6-7 июня
Испания – Украина

10 июня
Украина – Азербайджан

13-14 июня
Румыния – Украина

В Финал четырех выйдут победители каждой из групп и хозяева мини-турнира. По две лучшие команды из женской и мужской Золотых Евролиги получат возможность выступить в Кубке Вызова, где будет разыграна путевка в Лигу наций. Именно выход в этот турнир и ставят себе цель украинские команды.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Волейбол
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