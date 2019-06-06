СБУ обратилась к львовянам через матчи сборной Украины

Служба безопасности Украины призвала львовян и гостей Львовской области "быть бдительными и взвешенными" во время матчей сборной Украины по футболу. Игры "сине-желтых" запланированы на 7 и 10 июня на "Арене Львов".

Соответствующий сообщение было опубликовано на странице Управления Службы безопасности Украины во Львовской области в Facebook.

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"Во время проведения матчей сборной Украины по футболу, которые состоятся во Львове 7-го и 10-го июня, Управление Службы безопасности Украины во Львовской области призывает граждан сохранять взвешенность, бдительность и соблюдать меры безопасности. Львов – это европейское толерантный город, и любые проявления агрессии или ксенофобии здесь не пройдут. Будьте внимательны и информируйте правоохранителей об оставленных без присмотра подозрительных предметах. В случае обнаружения оружия или взрывных устройств, фактов прибытия и пребывания в регионе подозрительных лиц, а также информации о намерениях осуществления сепаратистской и террористической деятельности, звоните", – говорится в посте.

Стоит отметить, что опасения СБУ – не напрасны. Фанаты сборной Сербии знамениты своими провокационными поступками и крепкой дружбой с Россией. Некоторые из них принимали участие в войне на Донбассе на стороне оккупантов. Официально во Львов приедет около 200 сербских болельщиков, но их может быть значительно больше.

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Кроме того, перед матчем с Сербией Львовом пройдет фанатский марш украинских и хорватских болельщиков. Исторически сложилось, что хорваты и сербы недолюбливают друг друга, в том числе это проявляется в болельщиков среде. Поэтому стычки могут возникнуть еще перед матчем и по дороге на игру.

Сборная Украины сыграет против Сербии в пятницу, 7 июня. Начало матча на "Арене Львов" в 21:45. Онлайн-трансляция, видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.

Уже в понедельник, 10 июня, украинцы на этом же стадионе сыграют против сборной Люксембурга. Игра начнется в 21:45.