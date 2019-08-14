Сценарий матча был несколько валидольный, – тренер "Брюгге" об игре против "Динамо"

Бельгийский "Брюгге" прошел киевское "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Поэтому именно команда Филиппа Клемана сыграет в плей-офф квалификации.

Победитель пары определился в матче в Киеве. "Динамо" трижды выходило вперед, но в итоге матч закончился вничью 3:3. При этом два гола были забиты уже в добавленное арбитром время.

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"Сценарий матча был несколько валидольный. Мы пропустили быстрый гол, но затем контролировали игру и забили. Во втором тайме сценарий повторился. Изъятие нашего игрока считаю несправедливым. Концовка была достаточно нервной, но положительной для нас. Наши футболисты играли хорошо и считаю, что мы доминировали. И что важно – сегодня на поле была настоящая команда. Мы вполне заслужили выход в следующий раунд", – заявил после матча главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман.

В раунде плей-офф "Брюгге" сыграет против австрийского ЛАСК, который выбил швейцарский "Базель".

"Следующий наш соперник ЛАСК – хорошая команда. Впрочем, на этом этапе все может произойти, потому что все клубы сильные. Вот я только что смотрел результаты в телефоне – и там увидел, что "Порту" проигрывает дома "Краснодару" 0:3. Поэтому всякое может быть", – подытожил Филипп Клеман.

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