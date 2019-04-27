Счастлив снова встретиться: Ярмоленко впервые вернулся на поле (видео)

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Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / Фото из открытых источников

Игрок "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко приступил к тренировкам с мячом и уже готовится к возвращению на футбольное поле

Об этом украинец сообщил в Instagram, опубликовав сториз с видео, которое подписал так: "Счастлив снова встретиться с мячом".

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Однако, ожидать возвращения Андрея в концовке этого сезона не стоит. Главный тренер "Вест Хэма" Маурисио Пеллегрино неоднократно подчеркивал, что футболист не получит игровую практику в последних матчах сезона чемпионата Англии.

В октябре 2018 года в первом тайме матча с "Тоттенхэмом" Ярмоленко неудачно встал на ногу, после чего был вынужден покинуть поле на носилках.

По результатам обследования стало известно, что игрок порвал ахиллово сухожилие. В понедельник, 22 октября, ему сделали операцию в одной из больниц Лондона. После этого Ярмоленко восстанавливается и уже пропустил два поединка сборной Украины в рамках отбора к Евро-2020.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Вест Хем Андрей Ярмоленко
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