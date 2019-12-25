24 канал техно lifestyle Экономика Здоровье футбол дизайн auto Учеба Likar Дизайн покер
more

Счастливого Рождества: Малиновский засветился в приветственном ролике "Аталанты" – видео

25 Читати новину українською
Руслан Малиновский / ФК "Аталанта"

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский вместе с одноклубниками записал праздничное видео в канун Рождества.

В праздничном ролике каждый из футболистов "бергамаски" обратился к фанатам на родном для него языке.

Смотрите также: Малиновский забил гол за "Аталанту", пробив голкиперу между ног: видео

Поздравления от футболистов "Аталанты" с Рождеством: смотрите видео

Уже 5 января "Аталанта" проведет первый домашний матч в календарном 2020 году против "Пармы" на своем поле. В нынешнем сезоне команда Малиновского лидирует по количеству забитых мячей в чемпионате (43), опережая по этому показателю своих конкурентов.

Зарплата в Украине и ЕС: кто и где получает больше
сегодня
1318
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Рождество Спорт Новости Спорта Футбол ФК Аталанта Руслан Малиновский
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 10:38 Звездный футболист Озил пожертвовал деньги на 219 операций для детей из малоимущих семей
Юрій Семенюк 3
19 декабря 18:20 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 199
23 декабря 19:28 Каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" исчезнут из кабельных сетей в Украине: где их смотреть
Ігор Саджениця 6440
24 декабря 20:45 Полезные советы: как спать, чтобы похудеть?
Назарій Дзюбановський 596
24 декабря 16:42 Звезды "Ливерпуля" устроили незабываемый праздник городским школьникам на Рождество: видео
Юрій Семенюк 35
Новости
Больше новостей
Залиште відгук