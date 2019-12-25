Счастливого Рождества: Малиновский засветился в приветственном ролике "Аталанты" – видео
Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский вместе с одноклубниками записал праздничное видео в канун Рождества.
В праздничном ролике каждый из футболистов "бергамаски" обратился к фанатам на родном для него языке.
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Поздравления от футболистов "Аталанты" с Рождеством: смотрите видео
Уже 5 января "Аталанта" проведет первый домашний матч в календарном 2020 году против "Пармы" на своем поле. В нынешнем сезоне команда Малиновского лидирует по количеству забитых мячей в чемпионате (43), опережая по этому показателю своих конкурентов.
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