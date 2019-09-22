"Сделайте бой с толстоголовым Хабибом": Фергюнсон просит UFC организовать поединок с россиянином

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Тони Фергюсон
Тони Фергюсон / Фото из открытых источников

Американский боец Тони Фергюсон обратился к президенту UFC Дэйну Уайту с просьбой организовать бой с Хабибом Нурмагомедовым.

Тони хочет, чтобы их встреча состоялась 14 декабря на UFC 245.

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Фергюсон выложил в Twitter фото с лицами своих побежденных соперников с подписью: "Уверен, что мы найдем место и для толстой головы Хабиба. Дэйн Уайт, давай сделаем это 14 декабря. Только чемпионское дерьмо!".

Ранее Уайт сообщал, что на UFC 245 пройдет три титульных боя. Уже известны два из них: чемпионка двух дивизионов Аманда Нуньес против Жермен де Рандами, а также чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй против Алекса Волкановски.

Спорт 24 писал, что 6 октября Нурмагомедов одержал уверенную победу над Порье на UFC 242. После этого главным кандидатом на чемпионский бой является Тони Фергюсон.

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Теги: Спорт Хабиб Нурмагомедов
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