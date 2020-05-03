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Сделал ставку на свой трансфер: звезду "Атлетико" могут дисквалифицировать на длительный срок

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Киран Триппьер
Киран Триппьер / GETTY IMAGES

Звезду "Атлетико" и сборной Англии Кирана Триппьера могут отстранить от футбола на длительный срок. Игрок подозревается в ставке на свой трансфер из "Тоттенхема" в "Атлетико".

Футбольная ассоциация Англии официально выдвинула обвинения в адрес защитника, информирует сайт FA. Ассоциация считает, что футболист нарушил правила о ставках.

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29-летний игрок должен до 18 мая ответить на обвинения. Киран рискует получить дисквалификацию на 4 месяца.

Обвинения касаются предполагаемых ставок в связи с переходом Триппье в "Атлетико" в июле 2019 года, информирует Sky Sports.

Я хочу прояснить, что, будучи профессиональным футболистом, я ни разу не делал связанных с футболом ставок, и не получал никакой финансовой выгоды от ставок других игроков,
– ответил Триппьер на обвинения.

Киран перешел в "Атлетико" летом 2019 года за 20 миллионов фунтов.

В свое время правило о ставках нарушил английский нападающий Даниэл Старридж.

Он распространил информацию, что позволило его брату сделать ставку на переход игрока в "Севилью" в январе 2018 года.

Старриджа за это отстранили от футбола на четыре месяца и оштрафовали на 150 тысяч фунтов.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Трансферы Тоттенхем Атлетико
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