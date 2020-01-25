Сделал выводы и мечтаю снова играть за "Динамо", – скандальный нападающий киевлян

Люксембургский легионер "Динамо" Жерсон Родригес поделился своим видением ситуации, которая сложилась вокруг него в киевском клубе.

Спорт24 писал, что руководству и тренерскому штабу "Динамо" надоело безразличное отношение Родригеса к своим профессиональным обязанностям. Слова футболиста цитирует издание SportArena.

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– Жерсон, почему ты сейчас тренируешься с дублем, как думаешь?

– Слушай, некоторые вещи трудно объяснить. Начало карьеры в "Динамо" было очень хорошим для меня, смена тренера не повлияла плохо на климат в команде, все было прекрасно. Мы часто разговаривали с новым тренером, обсуждали мою проблему, почему я не играю, почему постоянно сижу на скамейке запасных. Я понимаю, что это решение тренера перевести меня в дубль, и я его уважаю! Но теперь моя задача – доказать, что я заслуживаю играть в "Динамо".

– Большой процент СМИ рассказывали истории о твоей ночной жизни. Оно, действительно, существует в таком объеме?

– Слушай, я обсуждал эти моменты с тренерским штабом. Спрашивал, влияет ли информация в интернете на то, что я не играю. Главное – тщательно и усердно работать, а то, что пишет пресса – часто ложь.

– Окей, расскажи мне побольше о Жерсона Родригесе. Что это за парень? Какой у него характер? Стиль жизни?

– Жерсон Родригес – это именно тот парень, которого ты знаешь. Улыбающийся, веселый, с чувством юмора. Шутить просто обожаю, со всеми. Сам знаешь, если ко мне хорошо относиться, я отвечаю взаимностью, пытаюсь узнать человека лучше, быть ближе к нему. Если это невозможно по определенным причинам, всегда держу дистанцию. Не особо люблю посвящать всех в личную жизнь. Нужно быть профессионалом, понимать, что в Украину я приехал не для того, чтобы заводить друзей. А для того, чтобы работать...

– В "Динамо" у тебя есть друзья, с кем ты можешь поделиться проблемами?

– Ко ммне разок приезжали друзья из Люксембурга. В Киеве у меня есть Кадар, Момо, Вербич, Кендзера, Пиварич... Каждый сотрудник клуба дорог мне по-своему. С украинскими игроками нашей команды мы познакомились раньше, когда играла сборная Люксембурга против вашей страны. Тот же Виталик Миколенко... Мы жестко играли друг против друга на поле, но когда я пришел в "Динамо", у нас выросли очень теплые отношения. Возможно, во многих моментах я был не прав, но я сделал вывод из этой ситуации и мечтаю снова играть за "Динамо".

– Что хочешь сказать болельщикам, что можешь пообещать им от себя?

– Не люблю обещать, люблю делать. А болельщикам "Динамо" скажу следующее: "Спасибо тем, кто верит и поддерживает меня". Давайте вместе добиваться новых побед с нашим клубом, давайте сделаем это вместе, с вашей поддержкой на трибунах и за ее пределами. Поддержите сейчас ребят в Турции, поверьте, нам, как и вам сейчас непросто. Ребята стараются, чтобы выглядеть лучше в ваших глазах.

Ранее в СМИ появилась информация, что Жерсон Родригес в ближайшие дни перейдет в один из японских клубов.

Напомним, что Жерсон Родригес перешел в "Динамо" в августе этого года, а сумма трансфера по неофициальным данным составила 2 миллиона евро. За "бело-синих" форвард сборной Люксембурга сыграл во всех турнирах 12 матчей, в которых забил два гола.

Сейчас ориентировочная стоимость футболиста оценивается в 1,8 миллиона евро. Контракт Родригеса с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Также в активе Жерсона 16 матчей в составе сборной Люксембурга, где он забил один мяч.