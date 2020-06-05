Седокова рассказала, как беременной забирала экс-динамовца Белькевича из стриптиз-клуба
Украинская певица Анна Седокова, бывшая жена белорусского бывшего полузащитника киевского "Динамо" Валентина Белькевича, вспомнила, как забирала первого мужа из стриптиз-клуба.
Седокова и Белькевич были женаты с 2004 по 2006 год. В декабре 2004 года у пары родилась дочь Алина. Слова певицы цитирует "Чемпионат".
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Как-то я проезжала мимо дома, где раньше жил Белькевич, и увидела там его машину. Беременная ходила, искала его. Нашла в стриптиз-клубе. Представляете, я с таким пузом захожу, а на нем женщина какая-то, трется об него.
Он сидит под хмельком, а я хорошая женщина, я хорошая девочка. Знаете, что я сделала? Взяла его за руку и сказала: "А пойдем домой",
– рассказала Седокова в прямом эфире на своей странице в инстаграм-аккаунте.
Что известно про Валентина Белькевича
- Белорусский и украинский футболист, по завершении игровой карьеры – футбольный тренер.
- Известный по выступлениям за киевское "Динамо", затем в клубе работал тренером. Начинал заниматься футболом в СДЮШОР "Динамо" (Минск).
- 1 апреля 2008 года получил украинское гражданство.
- Умер 1 августа 2014 года в результате обрыва тромба. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.