Украинская певица Анна Седокова, бывшая жена белорусского бывшего полузащитника киевского "Динамо" Валентина Белькевича, вспомнила, как забирала первого мужа из стриптиз-клуба.

Седокова и Белькевич были женаты с 2004 по 2006 год. В декабре 2004 года у пары родилась дочь Алина. Слова певицы цитирует "Чемпионат".

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Как-то я проезжала мимо дома, где раньше жил Белькевич, и увидела там его машину. Беременная ходила, искала его. Нашла в стриптиз-клубе. Представляете, я с таким пузом захожу, а на нем женщина какая-то, трется об него.



Он сидит под хмельком, а я хорошая женщина, я хорошая девочка. Знаете, что я сделала? Взяла его за руку и сказала: "А пойдем домой",

– рассказала Седокова в прямом эфире на своей странице в инстаграм-аккаунте.

Что известно про Валентина Белькевича